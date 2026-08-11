Омбудсмен рассказала о детях, пропавших после вторжения ВСУ в Курскую область. Фото: сайт Уполномоченного по правам ребенка в Курской области

Среди жителей приграничных районов Курской области, пропавших без вести после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в августе 2024 года, числятся двое несовершеннолетних. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталья Листопадова.

По данным детского омбудсмена, за период с 2024 года в приграничье пострадали десятки детей, семеро из которых погибли, 35 получили ранения различной степени тяжести, а судьба еще двоих остается неизвестной.

Как сообщалось, что спустя два года после тех событий из более чем двух тысяч разыскиваемых жителей Курской области судьба примерно 300 человек по-прежнему не установлена. Поиск пропавших граждан и оказание помощи пострадавшим семьям продолжаются.

Ранее житель Курской области Роман Ванин, побывавший в украинском плену, сообщил о пытках в винницком СИЗО. Зимой в неотапливаемой камере с выбитыми стеклами его и других заключенных систематически избивали и пытали шокером.