АТОР: введение виз в Сербии станет приговором для ее туристической отрасли Фото: EAST NEWS.

Введение визовых требований, аналогичных шенгенским, для въезда в Сербию нанесет сокрушительный удар по туристическому сектору страны. Такое заявление сделал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

По его словам, если национальная виза останется простой в оформлении, драматического падения турпотока удастся избежать. Однако усложнение процедур до уровня Шенгена станет настоящим приговором.

Эксперт в своих соцсетях подчеркнул, что нововведение затронет не только россиян, но также Турцию и Китай, которые занимают первое и второе места по числу туристов в Сербии. Россия замыкает тройку лидеров с ежегодными показателями около 170 тысяч поездок (из них чисто туристических — порядка 90 тысяч).

«Останется только бизнес-трафик, релоканты и преданные фанаты направления, но массовый сегмент будет отрезан», — пояснил он, добавив, что отмена безвиза всегда болезненна для рынка.

Мурадян также отметил, что для россиян это станет неприятным сигналом, ведь в Европе почти не останется безвизовых направлений. Подобный сценарий уже проходила Болгария.

Тем не менее, эксперт считает полноценный переход на шенгенский формат преждевременным, так как для этого Сербии необходимо полностью вступить в ЕС. В качестве примера он привел Кипр, продолжающий выдавать национальные документы, и отметил, что сербское направление в случае ужесточения правил разделит судьбу Черногории и Болгарии.

Напомним, в Сербии заявили о плане «полностью реализовать все требования, чтобы быть готовыми к вступлению в Шенгенскую зону». Это предполагает возможную отмену безвиза с Россией.