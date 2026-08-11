Ковальчук: дрон ударил по магазину в Брянской области, есть пострадавшие

Дрон ударил по магазину в Брянской области, есть пострадавшие Фото: REUTERS.

Дрон-камикадзе нанес удар по магазину в Трубчевском районе в Брянской области. Об этом рассказал врио губернатора региона Егор Ковальчук.

«В поселке Белая Березка Трубчевского района дрон-камикадзе ударил по продуктовому магазину. Осколочные ранения получила продавец. Женщине оказана вся необходимая медицинская помощь», — высказался в своем сообщении чиновник.

В результате атаки есть пострадавшие. Осколочные ранения получила продавец. Ей оказывается вся необходимая помощь, подчеркнул Ковальчук в сообщении на платформе «Макс». Киевский режим снова доказал свою террористическую сущность, выбрав целью для своего удара объект, который никак не относится к военному. Ранее KP.RU писал, что Киев использует террор, поскольку осознает свое поражение на поле боя.