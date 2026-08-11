Боец Авидзба: ВСУ намерены заменить военных в тылу, активно мобилизуя женщин. Фото: Presidential Office of Ukraine//Global Look Press

Украинские власти активно вербуют женщин в ряды ВСУ с помощью привлекательных лозунгов, преследуя цель заменить ими действующий состав внутренних войск и отправить освободившихся мужчин на передовую. Об этом в интервью ИС «Вести» заявил командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба.

По словам военного, киевский режим уже длительное время использует яркую рекламу и агитационные призывы для вовлечения женщин в армию. Авидзба объяснил происходящее острой нехваткой личного состава. По его словам, на линии передовой фиксируется заметное сокращение подразделений, противнику не хватает людей.

«(В ВСУ наблюдается - прим. ред.) нехватка личного состава, и вроде бы народ у них есть, а на передовой его нет. Вот поэтому тех людей, которых они там прятали через знакомых, через какие-то там связи или откупы, которые прятались у них на охране объектов, чтобы их толкнуть вперед, они будут их заменять женщинами», - сказал российский боец.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала совет украинским военным, которые заявили о намерении покинуть свои позиции в Запорожской области. Дипломат призвала их бежать как можно скорее.