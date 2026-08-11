Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала видеообращение украинских военных, заявивших о намерении оставить позиции на Запорожском направлении из-за проблем со снабжением и равнодушия командования.

В своем Telegram-канале она обратилась к «хлопцам» и призвала их «тикать» из Вооруженных сил Украины, поскольку военных, по словам дипломата, «уничтожают руками Зеленского».

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал главной проблемой ВСУ катастрофическую нехватку личного состава. В ходе встречи с главами мировых СМИ на полях Петербургского международного экономического форума в июне глава государства заявил, что количество дезертиров в украинской армии достигает 60 тысяч человек за год, а число уголовных дел, возбужденных по фактам самовольного оставления частей, приближается к 200 тысячам.