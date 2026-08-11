Новак: АЗС обязаны информировать потребителей о классе топлива в доступной форме Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак заявил 11 августа, во вторник, что автозаправочные станции должны в доступной и понятной форме информировать покупателей о классе и качестве реализуемого топлива.

Александр Новак на совещании по топливному рынку подчеркнул, что информация должна быть доступна, чтобы водители могли сделать осознанный выбор.

Напомним, правительство разрешило до 1 июля 2027 года выпускать, ввозить и реализовывать бензин экологических классов К2, К3 и К4 (соответствуют «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4»). В кабмине подчеркнули, что эта временная мера направлена на насыщение рынка топливом и сохранение стабильности.

Ранее KP.RU писал, что в России запустили интерактивную карту АЗС с данными о доступности и ценах на топливо для более чем 20 тысяч заправок. Сервис позволяет автомобилистам находить станции по виду и цене топлива, а также видеть текущую ситуацию на конкретной АЗС, при этом точность информации превышает 95%.