Элита мыслителей и «нажимающие кнопочки»: Путин обсудил с учеными будущее человечества

Путин заявил о риске разделения интеллектуалов и нажимающих кнопочки Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Новосибирскую область встретился с молодыми учеными специализированного учебно-научного центра НГУ. Глава государства поднял дискуссионную тему о рисках технологического прогресса для общества. Он выразил опасение, что развитие технологий может расколоть социум на две неравные части.

«Есть такая угроза, что через какое-то время будет формироваться интеллектуальная элита, с одной стороны, и люди, которые просто нажимают кнопочки, ни о чем не думают? И серое вещество скукоживается у них постепенно, как шагреневая кожа?» — спросил российский лидер.

По его словам, существует сценарий, при котором узкий круг людей будет развивать технологии, в то время как основная масса перестанет задействовать когнитивные способности.

«Бум-бум-бум, нажимай кнопочки, и всё. Выскакивает. А вот такие, как вы, но их все будет меньше и меньше. Да? Они будут думать, развиваться и развивать эти технологии. Основной массе и думать не надо», — отметил он.

В свою очередь, молодые исследователи уверены, что автоматизация лишь освободит время для творчества. Ученые считают необходимым выстраивать образовательную инфраструктуру так, чтобы каждый человек продолжал мыслить самостоятельно, а рутину делегировать машинам.

Напомним, Путин также заявил о необходимости изменения школьной программы, отметив важность адаптировать ее к современным реалиям.