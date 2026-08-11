Названы продукты, которые заметно подешевели в России

АКОРТ: сливочное масло и свинина подешевели на 29% в июле. Фото: Thomas Imo/Photothek Media Lab/Global Look Press

В июле 2026 года сливочное масло, свинина и рис показали наибольшее снижение цен среди социально значимых продуктов. Всего розничные цены уменьшились в 14 из 25 категорий базовых товаров на рынке в России. Данную информацию сообщили РИА Новости в аналитическом центре Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).

Согласно сообщению аналитиков, помимо лидеров снижения заметно подешевели также пшеничная мука и морковь.

«В годовом выражении цены снизились в 14 из 25 социально значимых категорий. Относительно июля 2025 года сильнее всего подешевели рис (-28,7%), сливочное масло (-26,6%), свинина (-23,5%), пшеничная мука (-17,6%) и морковь (-15,2%)».

Помимо перечисленных позиций, за год также снизились цены на пшено (-10,6%), черный чай (-8%), вермишель (-6,5%), свеклу (-5,2%) и куриные яйца (-4,8%).

В сравнении с июлем 2025 года минимальные цены на продовольственные товары в целом сократились на 7,2% по итогам июля нынешнего года.

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