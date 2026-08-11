Вопреки визовому скандалу: Мельникова — главная звезда ЧЕ в Загребе по версии European Gymnastics

Гимнастка Ангелина Мельникова. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российская гимнастка Ангелина Мельникова вошла в число главных претенденток на победу в предстоящем чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который пройдёт в Загребе. В превью турнира, опубликованном European Gymnastics, 26-летнюю спортсменку назвали одной из самых ярких участниц соревнований. Отмечается, что богатый международный опыт и подтверждённые результаты на высшем уровне позволяют Мельниковой и её команде считаться фаворитами этого первенства, пишет "КП-Спорт".

Напомним, участие лидера российской сборной в континентальном турнире оказалось под угрозой из-за визового скандала. 7 августа посольство Хорватии в Москве отказало в выдаче въездных документов девяти членам российской делегации из 65 человек. В числе не получивших визы оказались ведущие гимнастки — Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова. Формальной причиной отказа стало «не представлено обоснование цели и условий предполагаемого пребывания», при этом все заявки подавались с идентичным пакетом документов, а остальные 56 человек визы получили без проблем.

Спустя три дня вопрос был пересмотрен в пользу четырёх спортсменов, включая Мельникову и Калмыкову. Однако решение об отказе в отношении остальных пяти членов сборной осталось в силе — в их числе олимпийская чемпионка Виктория Листунова. Мельникова и Калмыкова уже прибыли в Загреб. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе — без флага и гимна.

Женский чемпионат Европы пройдёт с 13 по 16 августа, мужской — с 19 по 23 августа. Оба турнира являются отборочными этапами к чемпионату мира по спортивной гимнастике 2026 года, на котором будут разыграны первые командные квоты на Олимпийские игры 2028 года.

Визовый кризис разразился за несколько дней до старта чемпионата Европы. 7 августа посольство Хорватии в Москве отказало в выдаче виз девяти членам российской делегации, включая гимнасток Мельникову, Листунову, Калмыкову, а также тренера Юлия Куксенкова и врача Сергея Гулевского. В Федерации гимнастики России (ФГР) назвали произошедшее «опасным прецедентом», позволяющим административным решениям влиять на итоговый состав участников квалификационного турнира. В организации подчеркнули, что женской сборной России предстоит выходить на старт резервным составом, что значительно снижает её шансы на успешную квалификацию. European Gymnastics ранее официально объявил, что российские атлеты не смогут использовать национальный флаг и гимн на турнире, несмотря на то, что генеральная ассамблея союза ранее одобряла выступление россиян с государственными символами. Сама Мельникова призналась, что пережила серьёзный стресс из-за визового кризиса, но вместе с командой всё же вылетела в Загреб.

Ранее KP.RU писал о том, что European Gymnastics объявил о выступлении россиян на ЧЕ в Загребе без флага и гимна, а также о том, что Мельникова всё-таки летит на чемпионат Европы после визового кошмара и о том, что Федерация гимнастики РФ сочла отказ Хорватии в визах российским гимнасткам опасным прецедентом.