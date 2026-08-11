«Неинтересно было жить»: Валиева — о пустоте после дисквалификации и возвращении на лёд

Камила Валиева. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Российская фигуристка Камила Валиева в откровенном интервью Первому каналу рассказала о психологических трудностях, с которыми столкнулась во время четырёхлетнего отстранения от международных соревнований. По словам 20-летней спортсменки, отсутствие привычного графика тренировок и стартов стало для неё серьёзным испытанием. Она призналась, что долгие годы её жизнь была подчинена исключительно спортивному режиму, и когда он исчез, она просто не знала, чем себя занять, пишет "КП-Спорт".

Валиева отметила, что в тот период ей было неинтересно жить: привыкнув к плотному расписанию, она оказалась в ситуации неопределённости, не имея возможности просто выдохнуть и остановиться, поскольку сама не приняла решения о завершении карьеры. Фигуристка подчеркнула, что сейчас продолжает жить в привычном ритме и в свободное время может позволить себе отдыхать дома, например смотреть сериалы.

Напомним, 7 августа Международный союз конькобежцев (ISU) присвоил Валиевой нейтральный статус AIN2, что открывает ей путь к участию в международных турнирах. Вместе с ней аналогичный допуск получили Александра Игнатова (в девичестве Трусова), Пётр Гуменник и ещё более 60 российских фигуристов. Дисквалификация спортсменки, связанная с нарушением антидопинговых правил, завершилась 25 декабря 2025 года. Сейчас Валиева тренируется в группе Светланы Соколовской в академии Татьяны Навки и ставит новую программу с французским хореографом Бенуа Ришо.

Четырёхлетняя дисквалификация Камилы Валиевой стала одним из самых громких скандалов в истории фигурного катания. В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал фигуристку виновной в нарушении антидопинговых правил — в её организме был найден запрещённый триметазидин — и отстранил её на четыре года, начиная с 25 декабря 2021 года. Решение также предусматривало аннулирование всех результатов спортсменки за этот период. ISU официально допустил российских и белорусских спортсменов к международным турнирам с сезона 2026/2027. Первым стартом для российских фигуристов станет этап юниорского Гран-при в китайском Сиане (20–22 августа). Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, комментируя получение российскими фигуристами нейтральных статусов, заявила, что «это не победа, а вынужденный компромисс, но спортсменам нужно пользоваться любой возможностью соревноваться».

Ранее KP.RU писал о том, что Валиева и Трусова получили нейтральный статус ISU 7 августа, а также о том, что фигуристка дала откровенное интервью Первому каналу во время первого выездного сбора за 7–8 лет и о том, что Валиева получила нейтральный статус ISU и уже работает во Франции над новой программой с Бенуа Ришо.