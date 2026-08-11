Активы и имущество на сотни миллионов рублей арестованы по делу Мизгира Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при поставках продовольствия для нужд Минобороны РФ наложен арест на имущество и активы на сумму в несколько сотен миллионов рублей. Фигурантом дела выступает предприниматель Дмитрий Мизгир. Об этом сообщили ТАСС правоохранительные органы.

В ходе обыска в загородном доме супруги бизнесмена в Подмосковье изъяты ювелирные изделия, дорогие украшения, другие ценности и документация, имеющие значение для следствия.

Ранее стало известно, что скрывавшегося от следствия Мизгира задержали сотрудники КГБ в Белоруссии, после чего этапировали в Россию. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело связано с поставками крупных партий несоответствующих стандартам мясных консервов в войска.