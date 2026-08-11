Фигурант дела о некачественной тушенке Мизгир этапирован из Белоруссии в Россию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Задержанный в Белоруссии бизнесмен Дмитрий Мизгир этапирован в Российскую Федерацию по делу о поставках некачественных консервов для нужд Министерства обороны РФ. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Мизгир этапирован в Россию для проведения с ним следственных действий. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что сотрудники белорусского КГБ задержали на территории республики бизнесмена Дмитрия Мизгира. Его российские правоохранители считают ключевым участником мошеннической схемы, которую использовали для поставки сотен тонн некачественной тушенки в зону СВО.

Позже Мизгир обжаловал свой арест.