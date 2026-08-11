ФАС продолжает контролировать цены на АЗС в регионах и пресекать их повышение Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

По поручению вице-премьера Александра Новака федеральные ведомства, региональные власти и нефтяные компании продолжат совместную работу по обеспечению внутреннего рынка страны горючим. Особое внимание будет уделено мониторингу ценовой динамики и бесперебойным поставкам нефтепродуктов конечным потребителям. Как сообщили в кабмине по итогам профильного совещания, такие меры направлены на недопущение сбоев в топливном снабжении регионов.

В рамках совещания представители Федеральной антимонопольной службы доложили о текущей ситуации с ценами на топливо, представив подробные данные в разрезе видов продукции и субъектов РФ.

Ведомство подтвердило, что усиленный контроль за ценообразованием в регионах сохраняется, а особое внимание уделяется пресечению случаев неоправданного роста стоимости на частных автозаправочных станциях.

По итогам встречи Александр Новак дал четкие указания всем заинтересованным сторонам сохранять слаженность в действиях. Ответственным структурам поручено регулярно отслеживать ценовую конъюнктуру и оперативно реагировать на любые попытки необоснованного завышения цен. В кабинете министров подчеркнули, что задача по стабильному снабжению страны топливом остается приоритетной, а контрольные функции антимонопольной службы будут только усилены.

Также Александр Новак заявил, что автозаправочные станции должны в доступной и понятной форме информировать покупателей о классе и качестве реализуемого топлива.