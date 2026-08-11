Центробанк: профицит внешней торговли России в июне вырос до $12,461 миллиардов

Профицит внешней торговли РФ за июнь увеличился на 4,281 миллиарда долларов в сравнении с июнем 2025 года Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Профицит внешнеторгового баланса России по итогам июня 2026 года составил 12,461 миллиарда долларов, увеличившись на 4,281 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Эти сведения опубликовал Центральный банк РФ.

Из отчета регулятор следует, что в сравнении с майскими показателями текущего года профицит сократился на 1,845 миллиарда долларов.

Согласно статистике Банка России, объем экспортных поставок в июне достиг 43,254 миллиарда долларов, продемонстрировав годовой рост на 10,634 миллиарда долларов. Импортные операции также показали увеличение - на 6,353 миллиарда долларов, составив в итоге 30,793 миллиарда долларов.

Ранее Центробанк представил россиянам список доступных к обращению на биржах криптовалют. В официальный перечень вошли: Ethereum, Bitcoin и стейблкоин Tether.