При атаке дрона ВСУ на автомобиль под Белгородом погиб мирный житель Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

В пригороде Белгорода украинский беспилотник атаковал автомобиль, в результате чего погиб мирный житель. Об этом 11 августа, во вторник, сообщил оперативный штаб Белгородской области.

"В Белгородском округе в посёлке Октябрьский FPV-дрон нанёс удар по автомобилю. В результате полученных ранений мужчина скончался на месте", - передал оперштаб в "Максе".

Машина полностью сгорела. В том же населённом пункте от ударов ещё нескольких беспилотников повреждены три автомобиля.

Ранее KP.RU писал, что за минувшую неделю ВСУ ежедневно выпускали по гражданским объектам России более тысячи боеприпасов, в результате чего погибли 43 мирных жителя, включая четверых детей, а около 420 человек пострадали. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.