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НовостиПроисшествия11 августа 2026 13:38

При атаке дрона ВСУ на автомобиль под Белгородом погиб мирный житель

Беспилотник ударил по машине в пригороде Белгорода, жертвой стал гражданский водитель
Анна АДАМАЙТЕС
При атаке дрона ВСУ на автомобиль под Белгородом погиб мирный житель

При атаке дрона ВСУ на автомобиль под Белгородом погиб мирный житель

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

В пригороде Белгорода украинский беспилотник атаковал автомобиль, в результате чего погиб мирный житель. Об этом 11 августа, во вторник, сообщил оперативный штаб Белгородской области.

"В Белгородском округе в посёлке Октябрьский FPV-дрон нанёс удар по автомобилю. В результате полученных ранений мужчина скончался на месте", - передал оперштаб в "Максе".

Машина полностью сгорела. В том же населённом пункте от ударов ещё нескольких беспилотников повреждены три автомобиля.

Ранее KP.RU писал, что за минувшую неделю ВСУ ежедневно выпускали по гражданским объектам России более тысячи боеприпасов, в результате чего погибли 43 мирных жителя, включая четверых детей, а около 420 человек пострадали. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.