Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Киевский режим продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре. За минувшую неделю Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно выпускали по гражданским объектам России более тысячи боеприпасов. В результате погибли 43 мирных жителя, включая четверых детей, еще около 420 человек пострадали, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

10 августа ВСУ нанесли массированную атаку беспилотниками на Нижнекамск. В результате атаки погибли 13 человек, в том числе ребенок. В Татарстане был объявлен траур. Также, по последним данным, 78 мирных жителей пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее трагедию прокомментировали в МИД России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала дать жесткую оценку атакам ВСУ на Белгород и Нижнекамск. По словам дипломата, Киев сознательно наносит удары по городам в террористических целях, что приводит к жертвам среди мирного населения.