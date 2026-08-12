Сергей Лазарев рассказал о самом желанном для него подарке на концертах

Лазарев заявил, что лучший подарок для него - конверт с деньгами для фондов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российский певец Сергей Лазарев ответил на вопрос о том, какой подарок от поклонников для него самый желанный. Часто на гастролях ему дарят множество разных вещей, но, по словам самого исполнителя, самое желанное - это добрая традиция дарить конверты с деньгами для благотворительных фондов. Об этом Лазарев рассказал в интервью KP.RU.

«<...> самый лучший для меня подарок - это конверты, в которых лежат переводы в благотворительные фонды, это наша традиция с моими поклонниками по всей стране. Вместо цветов они переводят любую сумму в любой благотворительный фонд, а чек о переводе кладут в конверт и дарят мне», - признался артист.

Лазарев от души поблагодарил всех своих поклонников за то, что они поддерживают эту традицию, чем помогают многим нуждающимся.

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