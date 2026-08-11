«Я живой»: найден пропавший в Таджикистане велосипедист-путешественник

Велопутешественник не выходил на связь несколько дней Фото: блог Дениса Черновала Фото: СОЦСЕТИ.

В Таджикистане был найден пропавший велосипедист-путешественник Денис Черновалов. Сообщалось, что Денис пропал 3 августа, пересек границу между Китаем и Таджикистаном на велосипеде и перестал выходить на связь. Сегодня, 11 августа, стало известно, что он найден живым. Об этом пишет издание KP.RU со ссылкой на российское посольство в Таджикистане.

Оказалось, что путешественник был сильно удивлен тем, что его ищут. Он заявил, что просто не имел доступа к интернету. Причем такое стечение обстоятельств было запланировано, и он обговаривал с родственниками то, что может пропасть с радаров. Именно поэтому он не может понять, почему все всполошились.

«Я пока не прочитал все сообщения, но вот я, я живой, все хорошо. Я не знаю, чего тут искали меня, вообще, все так и планировалось по пути, так что зря паниковали», — рассказал путешественник в общении с журналистами.

Ранее KP.RU сообщил, что путешественник доехал из Пхукета до Славянска-на-Кубани на велосипеде за 80 дней. На самом деле мужчина живет в Крыму, и до конечной цели ему осталось совсем чуть-чуть.