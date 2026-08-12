Сергей Лазарев рассказал, чему учит своих детей

Лазарев заявил, что детям важно понимать радость от помощи другим Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Популярный певец российской эстрады Сергей Лазарев рассказал, что старается научить своих детей тому, как важно помогать другим людям. Прежде всего дети учатся чему-то, глядя на своих родителей, подчеркнул он в интервью KP.RU.

«Дети всегда учатся не по словам, а по поступкам взрослых. Можно долго говорить о сострадании, но гораздо важнее вместе поехать в приют, помочь животным, поддержать тех, кому сейчас трудно. Мне хочется, чтобы Никита и Аня понимали: возможность помочь - это не обязанность, а счастье», - заявил исполнитель.

Лазарев выразил надежду, что его дети пронесут через всю свою жизнь эти простые, человеческие ценности, которых сегодня порой не хватает.

Ранее KP.RU сообщил, что Лазарев уже давно говорил, как важно воспитывать детей в атмосфере поддержки ближних и нуждающихся.

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