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НовостиПолитика11 августа 2026 13:58

Пораженный ударом ВС России завод «Запорожсталь» полностью остановил работу

В пресс-службе завода «Запорожсталь» сообщили о состоянии предприятия
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Пораженный ударом ВС России завод «Запорожсталь» полностью остановил работу

Пораженный ударом ВС России завод «Запорожсталь» полностью остановил работу

Фото: REUTERS.

Предприятие «Запорожсталь», пораженное Вооруженными силами (ВС) России, полностью остановило работу. Об этом во вторник, 11 августа, сообщила пресс-служба предприятия.

«В настоящее время работа металлургического комбината полностью остановлена, другие производственные площадки работают на пониженных мощностях», — сказано в сообщении в Telegram-канале.

Напомним, во вторник, 11 августа, Министерство обороны РФ сообщило о нанесении ударов по трем ключевым объектам инфраструктуры Украины, работающим в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Киеве поражены транспортно-логистический центр «Киев-3» площадью около 50 тысяч квадратных метров, где хранилось до 15 тысяч FPV-дронов и оборудование для управления ими, а также терминал компании «Новая почта», где находились комплектующие для ударных БПЛА и роботизированных систем. В Запорожье нанесен удар по металлургическому комбинату «Запорожсталь». Предприятие производит листовой прокат для защитных конструкций, фортификационных модулей, бронетехники и бронежилетов.