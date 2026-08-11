Bloomberg: ВСУ перестали публиковать данные о пусках российских ракет Фото: REUTERS.

Воздушные силы ВСУ изменили формат своих ежедневных отчетов и прекратили публиковать информацию о количестве запущенных российских ракет. Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, этот шаг стал вынужденной «мерой безопасности» на фоне нарастающего дефицита ракет-перехватчиков.

Отмечается, что новый подход к освещению атак зафиксирован после серии неудачных перехватов. В частности, в ночь на 5 августа украинская система противовоздушной обороны (ПВО) не смогла сбить ни одной из выпущенных ракет. Такая ситуация наблюдалась и в ночь на 30 июля, когда средства ПВО оказались неспособны перехватить российские гиперзвуковые ракеты «Циркон».

По данным экспертов, решение скрыть статистику пусков подчеркивает серьезные проблемы с истощением арсеналов зенитных комплексов у Киева и снижением эффективности защиты стратегических объектов от регулярных ракетных ударов.

Как писал сайт KP.RU, украинское командование теперь приводит статистику только по перехвату дронов за ночь, про ракеты больше не пишут.

Напомним, в произошедшем 5 августа Зеленский обвинил Запад. Он заявил, что именно по вине западных партнеров у Украины сложился дефицит ракет-перехватчиков для комплексов ПВО из-за чего украинские военные не могут ответить на российские атаки.