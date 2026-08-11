Владимир Путин поздравил ученых с открытием мегаустановки СКИФ Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию в Новосибирске поздравил научное сообщество с запуском мегасайенс-установкой «Сибирского кольцевого источника фотонов» (СКИФ). Глава государства подчеркнул преемственность этого достижения.

«Уважаемые коллеги, прежде всего в завершение хочу еще раз всех поздравить с сегодняшним событием. И благодарю тех, кто непосредственно участвовал в создании СКИФа», — сказал российский лидер.

По его словам, данный проект стал продолжением труда советских предшественников и современных ученых. Путин отметил, что запуск комплекса придаст мощный импульс отечественному образованию, науке и ключевым отраслям экономики.

Кроме того, глава государства поблагодарил экспертов за совместную работу и выразил уверенность в продолжении реализации масштабных инициатив. Все предложения Совета будут зафиксированы Администрацией Президента для принятия решений на правительственном уровне.

Как писал сайт KP.RU, Путин на заседании Совета по науке и образованию в Новосибирске поставил задачу по вводу исследовательских станций СКИФ. Они должны быть введены в эксплуатацию до конца текущего года.