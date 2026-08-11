Погибшую от ударов БПЛА в Нижнекамске девочку похоронили 11 августа

Погибшая от ударов БПЛА в Нижнекамске девочка будет похоронена 11 августа Фото: Ольга ЮШКОВА.

В селе Новое Ильмово Черемшанского района прошла церемония прощания с пятилетней девочкой, погибшей при атаке беспилотника в Нижнекамске. Семья похоронила её в родном районе. Мэр Нижнекамска Радмир Беляев пообещал помощь в размере миллиона рублей и взял на себя организацию похорон.

"Девочку похоронили сегодня в селе Новое Ильмово", - сообщили РИА Новости в администрации города.

Глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что пятилетняя девочка, пострадавшая от удара вражеского беспилотника по Нижнекамску, находилась в момент атаки на балконе своего дома. По информации Министерства здравоохранения республики, ребёнок скончался до прибытия скорой помощи.

Ранее KP.RU сообщил, что 9 августа в Белгороде при атаке БПЛА погибли три человека, 25 пострадали. Среди раненых есть несовершеннолетние.