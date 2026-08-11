Родителям назвали лайфхак, как адаптировать ребенка к школе после каникул

Учитель советует создавать у ребенка позитивный настрой перед 1 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

После долгих каникул детям бывает непросто сразу вернуться к ранним подъемам, занятиям и школьному ритму. Заслуженный учитель России Александр Снегуров рассказал, как помочь ребенку постепенно привыкнуть к учебе и сделать возвращение в школу менее стрессовым. Об этом пишет «Абзац».

«Уже с августа стоит начать адаптацию: постепенно сдвигать график, чтобы подъем был не в полдень, а пораньше. Питание тоже стоит предоставлять по расписанию, близкому к школьному», – рассказал Снегуров.

По словам педагога, перестраивать режим лучше заранее, примерно за две недели до начала учебы. В это время можно постепенно переносить время подъема, добавлять короткие занятия, вместе покупать канцтовары, просматривать учебники и помогать ребенку восстановить общение со школьными друзьями.

Снегуров также посоветовал создавать у ребенка позитивный настрой перед 1 сентября. Для этого можно прогуляться возле школы, зайти на школьный двор, поговорить о приятных воспоминаниях родителей об учебе, подготовить поделку или сделать альбом с летними фотографиями для учителя. Главное – не пугать ребенка школой и не превращать разговоры о ней в источник тревоги.

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