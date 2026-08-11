Депутат бундестага Хенрихманн призвал разрешить спецслужбам ФРГ кибератаки на РФ Фото: REUTERS.

Депутат немецкого парламента от ХДС/ХСС Марк Хенрихманн призвал расширить полномочия спецслужб ФРГ, разрешив им проводить активные кибероперации против российских предприятий, производящих дроны. По его мнению, стандартного сбора разведданных уже недостаточно.

Главной целью такой стратегии Хенрихманн назвал превентивное уничтожение «угрозы». Политик считает, что немецким ведомствам нужны инструменты для цифрового вмешательства, способные парализовать производство еще до того, как техника поступит на вооружение.

«Нам действительно необходимо расширить возможности наших служб, чтобы в идеале они могли вывести из строя и нейтрализовать ударный беспилотник в России или на заводе, который его производит», — заявил он в комментарии изданию Die Welt.

Напомним, в ФРГ начался новый виток антироссийской истерии после обнаружения беспилотника в аэропорту Лейпцига. При этом немецкие политики забыли, что ранее украинские дроны активно залетали в соседние страны, в том числе Польшу. Посольство РФ в Берлине выразило озабоченность, отметив, что власти Германии продолжают нагнетать антироссийские настроения.