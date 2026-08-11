В Сербии высказались о возможности введения виз для россиян Фото: EAST NEWS.

Сербия хочет войти в Шенгенскую зону к концу 2027 года. Отмечается, что Белград пояснил, как это отразится на россиянах. В Сербии подчеркнули, что не рассматривают введение виз для граждан РФ. Об этом рассказал министр Сербии по евроинтеграции Неманья Ставрович.

«Вступление в зону шенгенского соглашения отвечает интересам Сербии и мы будем привержено работать над выполнением всех технических критериев, чтобы быть готовым присоединиться до вступления в ЕС, если появится возможность. Введение виз для граждан РФ не рассматривается», — резюмировала дипломат в разговоре с прессой.

Ранее KP.RU сообщил, что если Белград введет визы для россиян, то это станет настоящим приговором для ее туристической отрасли. Ведь Сербия — это довольно популярное направление для российских туристов, которых привлекало именно отсутствие виз и дополнительных трат на их оформление.