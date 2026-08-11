Пульс реже 60 ударов: врач рассказал, кому стоит проверить сердце

Редкий пульс может быть особенностью так называемого спортивного сердца. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пульс в состоянии покоя у большинства взрослых находится примерно в диапазоне 60-80 ударов в минуту. Более редкое сердцебиение не всегда говорит о болезни, однако в некоторых случаях требует проверки здоровья. Врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, когда низкий пульс может быть опасен. Об этом пишет RT.

«Это может быть нарушение проводимости сердца или заболевание мышцы сердца, как миокардит. Также это может быть связано с приёмом лекарственных препаратов», – пояснил Кондрахин.

По словам специалиста, редкий пульс может быть особенностью так называемого спортивного сердца. У людей, которые регулярно занимаются интенсивными тренировками, сердце становится более выносливым и за одно сокращение перекачивает больший объем крови, поэтому ему не приходится биться так часто.

Однако у людей без такой особенности пульс ниже обычного может быть связан с нарушением проводимости сердца, заболеваниями сердечной мышцы или действием некоторых лекарств. В таких случаях врач рекомендует пройти обследование, чтобы установить причину.

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