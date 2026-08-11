"Роскосмос" проведёт трансляцию частичного солнечного затмения Фото: Роман ЗЛОБИН. Перейти в Фотобанк КП

12 августа Роскосмос и "Яндекс Погода" организуют трансляцию частичного солнечного затмения, которая будет вестись с Лахта Центра - самого высокого здания России и Европы. Эту информацию публикует пресс-служба госкорпорации.

"Роскосмос в партнерстве с Яндекс погодой в прямом эфире покажут частичное солнечное затмение. Наблюдательной площадкой станет Лахта Центр - самое высокое здание России и Европы", - рассказали в ведомстве.

Трансляцию можно будет посмотреть прямо из приложения или на сайте "Яндекс погоды" благодаря специальному виджету. После завершения эфира запись появится в соцсетях Роскосмоса и на платформе "Кинопоиск" в программе "Астрограф".

Затмение продлится с 18:34 до 22:58 по московскому времени. Максимальная фаза достигнет 1,019 и произойдёт в 20:46 по московскому времени. Продлится она 2 минуты 18 секунд, ближайшей точкой будет Исландия.

Ранее KP.RU сообщил, что во время солнечного затмения 12 августа выработка солнечной электроэнергии в Европе может снизиться на 10 гигаватт.