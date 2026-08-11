Премьер Грузии заявил, что для страны неприемлемо признание Россией независимости Абхазии и Осетии. Фото: © IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Тбилиси не желает возобновлять дипломатические связи с Москвой, пока она признает Абхазию и Южную Осетию как независимые республики. Такое заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Его цитирует издание BM.GE.

«Пока есть это признание, дипломатические отношения, конечно, не могут быть восстановлены. Наша цель в отношении России - мирное урегулирование конфликта. Это один из наших внешнеполитических приоритетов», - отметил глава грузинского кабмина.

Кобахидзе подчеркнул, что его страна по-прежнему не признает территориальную целостность Абхазии и Южной Осетии. Тбилиси считает эти земли своими. По его словам, Грузия также отрицает легальность каких-либо органов власти, которые действуют в данных республиках.

Ранее МИД России сообщил, что западные государства пытаются втянуть Грузию в кровавые авантюры. По данным ведомства, в преступной деятельности также участвуют представители киевского режима.