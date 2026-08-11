Врач Богданов: долгий контакт с борщевиком может закончиться пересадкой кожи

Борщевик может оставить след на всю жизнь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Контакт с борщевиком может закончиться не только болезненным ожогом, но и длительным лечением. Заведующий ожоговым отделением Сергей Богданов рассказал, чем опасен сок растения и кто сильнее рискует пострадать. Об этом пишет RT.

«Если контакт окажется долгим и речь будет идти про ребенка, то все может закончиться пересадкой кожи либо последующими косметическими дефектами», – предупредил Богданов.

По словам врача, после контакта с растением на коже может образоваться рана, которая заживает несколько недель и сопровождается болью и зудом. При поражении ног человек может временно потерять трудоспособность и провести на больничном две-три недели.

Специалист отметил, что более глубокие ожоги возможны у детей и женщин из-за особенностей строения кожи. Тяжесть повреждений зависит в том числе от продолжительности контакта, места поражения, возраста человека и того, насколько одежда защищала кожу.

Прежде садовод Андрей Туманов рассказал, как дачникам бороться с борщевиком и избежать штрафа. По его словам, одним из способов избавиться от опасного сорняка может стать посадка картофеля.