В Екатеринбурге пешеход пострадал в аварии с Lamborghini Фото: Shutterstock.

В Екатеринбурге пешеход пострадал в результате ДТП с участием фиолетового Lamborghini. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

«Пострадавший только один – взрослый пешеход», - говорится в сообщении.

Уточняется, что автомобиль врезался в стену дома. На месте аварии также остались обломки машины и несколько электросамокатов. Сейчас сотрудники ГАИ проводят проверку по факту ДТП, детали и обстоятельства инцидента уточняются.

Авария произошла во вторник, 11 августа, на улице Отрадной в Екатеринбурге. Изначально «КП-Екатеринбург» сообщал, что в результате ДТП ранения получил водитель автомобиля. При этом о других пострадавших данных не было.

Во вторник, 11 августа, в Екатеринбурге Lamborghini фиолетового цвета въехал в дом на улице Отрадной. Об этом сообщает издание «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источники.