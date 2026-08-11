Трамп: Путин согласился освободить осужденного в РФ экс-морпеха Гилмана

Трамп подтвердил, что Россия передаст морпеха Штатам на гуманитарной основе Фото: REUTERS.

Российский глава Владимир Путин действительно дал свое согласие освободить осужденного бывшего американского морпеха Роберта Гилмана. Его передадут Штатам на гуманитарной основе. Такое заявление сделал в беседе с журналистами президент США Дональд Трамп во вторник, 11 августа.

Как отметил политик, он обговаривал тему освобождения заключенного с российским президентом по телефону. Трамп смог убедить Путина отправить Гилмана на родину.

«После моих обсуждений с президентом Владимиром Путиным, Россия согласилась освободить его, в частности из гуманитарных соображений. Мы ценим это решение», - сказал глава Белого дома.

Трамп также упомянул, что Москва при этом не просила освободить своих граждан на территории США. Данный факт впечатлил и вызвал уважение у американского лидера.

Морпех уже направляется в Штаты. Мужчину доставили на борт самолета Госдепа США.

Напомним, Роберта Гилмана выпустили на волю не просто так. Мужчина будет доставлен на родину для того, чтобы он смог пройти лечение.