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НовостиВ мире11 августа 2026 16:45

Трамп: Путин согласился освободить осужденного в РФ экс-морпеха Гилмана

Трамп подтвердил, что Россия передаст морпеха Штатам на гуманитарной основе
Арина СЕРОВА
Трамп подтвердил, что Россия передаст морпеха Штатам на гуманитарной основе

Трамп подтвердил, что Россия передаст морпеха Штатам на гуманитарной основе

Фото: REUTERS.

Российский глава Владимир Путин действительно дал свое согласие освободить осужденного бывшего американского морпеха Роберта Гилмана. Его передадут Штатам на гуманитарной основе. Такое заявление сделал в беседе с журналистами президент США Дональд Трамп во вторник, 11 августа.

Как отметил политик, он обговаривал тему освобождения заключенного с российским президентом по телефону. Трамп смог убедить Путина отправить Гилмана на родину.

«После моих обсуждений с президентом Владимиром Путиным, Россия согласилась освободить его, в частности из гуманитарных соображений. Мы ценим это решение», - сказал глава Белого дома.

Трамп также упомянул, что Москва при этом не просила освободить своих граждан на территории США. Данный факт впечатлил и вызвал уважение у американского лидера.

Морпех уже направляется в Штаты. Мужчину доставили на борт самолета Госдепа США.

Напомним, Роберта Гилмана выпустили на волю не просто так. Мужчина будет доставлен на родину для того, чтобы он смог пройти лечение.