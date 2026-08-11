ВС РФ за день сбили 42 беспилотника ВСУ в регионах и над Азовским морем

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Российские силы ПВО за день уничтожили 42 беспилотника самолетного типа над регионами страны и над акваторией Азовского моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в своем канале в MAX.

В отчет ведомства вошли итоги работы ПВО в период с восьми утра до восьми вечера по Москве. Согласно официальным данным, беспилотники ВСУ сбили над Белгородской, Брянской, Курской и Оренбургской областями, а также над Крымом. Кроме того, БПЛА обнаружили и уничтожили над Азовским морем.

Ранее KP.RU сообщал о результатах работы ПВО в ночь на 11 августа. Минобороны РФ рассказывало, что военные сбили почти 400 дронов ВСУ над регионами страны, в частности – над Московским регионом. Также воздушные цели были устранены над Тульской, Орловской и Рязанской областями.