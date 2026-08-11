«Они не в себе»: стало известно, как родители убитой бывшим чиновником девочки в Крыму переживают горе. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Стали известны новые подробности дела об убийстве 12-летней девочки в Крыму. Об этом рассказали «КП-Крым» со ссылкой на сообщения очевидцев и главы Чайкинского поселения Ирины Демидовой.

«Мы просто в шоке от случившегося. Девочка из хорошей семьи – родители непьющие, работящие. Да и руководитель дома культуры на хорошем счету, вот и депутатом выбирали», — резюмировала чиновница в своем обращении.

Демидова не стала вдаваться в подробности, так как идет следствие. От общения с родителями погибшей тоже отговорила. Чиновница заявила, что «они не в себе». На долю семьи погибшей выпало огромное горе, которое им тяжело пережить.

Ранее KP.RU сообщил, что по делу убитой 12-летней девочки задержали бывшего депутата. Сейчас мужчина работал главой местного ДК, именно на его участке нашли тело.