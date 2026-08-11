В пропаже Усольцевых мог быть американский след: криминалист обрисовал возможный сценарий Фото: из социальных сетей Ирины Усольцевой

Криминалист Михаил Игнатов допустил, что к исчезновению семьи Усольцевых могут быть причастны их зарубежные деловые партнеры. По мнению эксперта, в первую очередь отрабатывать следует именно контакты главы семейства Сергея Усольцева. Такую информацию он предоставил в беседе с «Абзацем».

Специалист предположил, что у бизнесмена могли быть неофициальные финансовые операции, которые и стали поводом для трагедии. Игнатов обратил внимание, что Сергей работал с американскими партнерами еще с девяностых годов и это сотрудничество, вероятно, продолжалось. Он пояснил, что такие люди действуют жестко и без колебаний, а в таежной местности тела можно спрятать так, что их не найдут ни спасатели, ни дикие звери.

При этом криминалист отметил, что наиболее вероятным сценарием считает самостоятельный отъезд семьи за границу. Версию о несчастном случае он назвал маловероятной, поскольку за почти год поисков обязательно обнаружились бы хоть какие-то следы или останки.

Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной пропали в конце сентября 2025 года во время поездки к скале Мальвинка в Красноярском крае. Поиски с привлечением спасателей, беспилотников и тепловизоров результата не дали.