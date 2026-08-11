Россиянам рассказали, как можно определить поддельные БАДы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Врач-диетолог Ирина Писарева перечислила признаки, по которым можно отличить поддельные биодобавки. По словам эксперта, покупателей должны насторожить слишком низкая цена, неаккуратная упаковка и резкий химический запах. Этим она поделилась с «Абзацем».

Специалист посоветовала внимательно осматривать коробку перед покупкой. Она пояснила, что неровные края упаковки, смазанный текст и грамматические ошибки в названии вещества часто выдают фальсификат. Если капсулы слиплись или из них высыпается порошок, от приема лучше отказаться.

Кроме того, Писарева рекомендовала проверять наличие лицензии у производителя и свидетельства о госрегистрации. Она предупредила, что не стоит заказывать БАДы через маркетплейсы. В случае резкого ухудшения самочувствия, например при тахикардии, повышении температуры или судорогах, необходимо немедленно прекратить прием, так как это может привести к летальному исходу.

При этом академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что биологически активные добавки (БАД) не следует запрещать, однако необходимо наладить контроль за их продажей. Он указал на их реальную пользу, если состав подобран качественно.