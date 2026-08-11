В воспитании детей есть необратимая ошибка: она способна поссорить детей друг с другом навсегда Фото: Dasha Petrenko/Shutterstock

Психолог Наталья Наумова предупредила родителей об опасности сравнения своих детей друг с другом. По ее словам, такая привычка может нанести глубокую психологическую травму и навсегда разрушить отношения между братьями и сестрами. Об этом специалист рассказала «Абзацу».

Специалист пояснила, что очень важно не выделять кого-то из детей как более любимого или ценного и не ставить одного в пример другому. Она отметила, что часто взрослые не осознают, что подобными действиями они не воспитывают, а травмируют ребенка. Как следствие, это приводит к сильной ревности, обиде и злости, которые могут рассорить наследников на всю жизнь.

Наумова подчеркнула, что с чувством ненависти к так называемому любимчику человек способен прожить долгие годы. Это состояние может проявляться в игнорировании, отказе от дружбы или даже в желании навредить своему родственнику. Психолог убеждена, что корни таких разрушительных эмоций лежат именно в детских ошибках воспитания.

Чтобы избежать подобных последствий, психолог посоветовала родителям замечать каждого ребенка отдельно и видеть его уникальные личные качества. Взрослым рекомендуется быть максимально внимательными к детям, поддерживать их и выстраивать доверительные отношения в семье.

Ранее другую тему в контексте развития детей затрагивал психолог Шамиль Ахмадуллин. Специалист поставил точку в вопросе о вреде мультфильмов, указав, что опасность представляет не сам контент, а отсутствие его совместного обсуждения с родителями.