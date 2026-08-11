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НовостиВ мире11 августа 2026 18:11

На Западе прокомментировали неожиданную встречу Путина с жителями Новосибирска

Боуза удивило видео общения Путина с жителями Новосибирска
Людмила МИТРОХИНА
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS.

Ирландский журналист Чей Боуз был удивлен кадрами, где президент России Владимир Путин общается с жителями Новосибирска. Репортер поделился своими мыслями в блоге соцсети X.

«Посмотрите и послушайте, как его встречают, а теперь спросите себя, могли бы французские, британские или немецкие лидеры безопасно сделать то же самое», — отреагировал представитель западного медиа у себя в блоге.

Напомним, президент России остановил свой кортеж, который следовал в аэропорт в Новосибирске после рабочей поездки. Он вышел к горожанам, поприветствовал их, перекинулся парой фраз и обменялся рукопожатиями. Также российский лидер попозировал на фото, сел в машину и поехал в аэропорт. Видео встречи президента с жителями Новосибирска распространяется по Сети.

Жители Новосибирска проводили президента Владимира Путина по окончании рабочей поездки в регион

Владимир Путин остановил кортеж по пути в аэропорт, чтобы пообщаться с жителями Новосибирска