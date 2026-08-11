Посольство КНР: Пекин предпримет меры, если США введет санкции против России

Китай намерен защищать своих покупателей в случае принятия США новых антироссийских санкций Фото: REUTERS.

Пекин намерен принять ответные меры для защиты собственных интересов в случае одобрения в США законопроекта о новых антироссийских санкциях, предусматривающего пошлины за приобретение энергоносителей из РФ. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Чан.

Дипломат подчеркнул, что Китай последовательно противостоит односторонним ограничительным мерам, не подкрепленным нормами международного права.

«Китай решительно выступает против односторонних санкций, не имеющих под собой основания в международном праве и не утвержденных Советом Безопасности ООН, и будет принимать необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских предприятий и граждан», - подчеркнул Лю Чан.

Ранее российский глава Владимир Путин заявлял, что ограничения Запада наносят больший ущерб их инициаторам. Президент отмечал, что хоть у России и заблокировали около 300 миллиардов долларов, страна уже успела накопить более 500 миллиардов.