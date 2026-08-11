ТАСС: сумма ущерба по делу о поставках консервов для МО – около 1 млрд рублей

Сумма ущерба по делу о поставках консервов для Минобороны около 1 млрд рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ущерб по делу бизнесмена Дмитрия Мизгира о поставках некачественных консервов Минобороны РФ составляет около 1 млрд рублей. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, потерпевшей стороной по делу признали Минобороны РФ.

«Точная сумма причиненного ущерба по уголовному делу в отношении Мизгира будет установлена в ходе следствия, но в настоящее время она составляет не более 1 млрд рублей», — говорится в сообщении ТАСС со ссылкой на слова источника.

Отмечается, что Минобороны признана потерпевшей стороной. Следствие продолжается. По делу назначены различные экспертизы, в том числе бухгалтерская и товароведческая. Как только следствию передадут результаты, можно будет назвать точную сумму материального ущерба.

Ранее KP.RU сообщил, что фигурант дела о поставках некачественных консервов не согласен с обвинением. Он обжаловал свой арест, но под стражу попал в результате содействия сотрудников КГБ союзного государства.