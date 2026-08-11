Румынские водолазы уничтожили два БПЛА у газового месторождения в Черном море Фото: REUTERS.

Румынские военные водолазы уничтожили два беспилотника в Черном море у газового месторождения Neptun Deep. Об этом рассказал врио министра обороны Румынии Раду Мируцэ.

«Аппараты заметил экипаж одного из судов, выполнявших работы в районе газового месторождения Neptun Deep. Беспилотники были уничтожены во второй половине дня водолазами румынской армии на расстоянии около 90 морских миль от Констанцы», — отмечается в сообщении от представителя Минобороны Румынии.

Там подчеркнули, что сейчас проводится проверка. Кроме того, вместе с уничтоженными дронами были замечены и другие дрейфующие БПЛА на поверхности воды, а также обломки техники.

Напомним, Neptun Deep — крупнейшее неразработанное газовое месторождение в румынском секторе Черного моря с запасами около 100 млрд кубометров газа. Добыча начнется в 2027 году.

Ранее KP.RU сообщил, что ВС РФ за день 11 августа над Азовским морем уничтожило по меньшей мере 42 беспилотника. Все воздушные цели были сбиты с помощью российского ПВО.