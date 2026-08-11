ВСУ атаковали Севастополь, повреждены дома и зафиксированы возгорания

Над Севастополем сбили 21 беспилотник ВСУ Фото: REUTERS.

ВСУ атаковали Севастополь, был уничтожен 21 беспилотник. Зафиксированы пожары и повреждения домов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Зафиксирована информация о точечных мелких повреждениях в 3 многоквартирных домах в Балаклавском районе и на Северной стороне: люди сообщили о разбитых окнах", - написал он в мессенджере Max.

Развожаев уточнил, что на Ильяс-Кая из-за падения обломков сбитых дронов произошло возгорание леса. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров. На месте работают спасатели.

Губернатор добавил, что еще одно возгорание растительности зафиксировали в Балаклаве. В одном из садовых товариществ Гагаринского района обломки БПЛА привели к пожару на крыше жилого дома. Пострадавших нет.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим атаковал Воронежскую область. В результате ударов погиб один человек, еще два получили ранения. Губернатор Александр Гусев отметил, что на двух складах произошли возгорания.