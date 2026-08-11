Польшу исключили из европейской зоны Starlink Фото: Shutterstock.

Польша была исключена компанией SpaceX из числа стран европейского региона спутниковой связи Starlink. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

Актуальные правила сервиса устанавливают четкое региональное деление на географические зоны. Базовое положение гласит: государства в пределах одного региона не вводят взаимных ограничений, а поездки между ними не расцениваются как международные.

По новым правилам, пользователи обычных мобильных тарифов могут находиться за границей до 30 дней. Дольше — только с возвратом в Польшу для «сброса счетчика», переходом на дорогой тариф или сменой страны регистрации.

Прежний месячный план «В дороге — 100 ГБ» за 180 злотых больше не доступен для поляков, находящихся в Испании или Хорватии более 30 дней. Теперь им придется оформлять безлимитный тариф почти в 2,5 раза дороже — за 460 злотых. В исключительных ситуациях счет может вырасти до 650 злотых в месяц за «Глобальный приоритетный план».

Немногим ранее американский бизнесмен Илон Маск отказал Киеву после просьб использовать Starlink для ударов по России