Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область, погиб мирный житель Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Белгородская область подверглась атаке украинского FPV-дрона. В резульатате вражеского налета погиб мирный житель. Об этом проинформировал оперативный штаб региона.

«В селе Козинка оперативными службами обнаружено тело мужчины. Он погиб в результате атаки FPV-дрона. Точная дата происшествия уточняется. Выражаем соболезнования его родным и близким», — следует сообщение.

По данным оперштаба, опасность атаки БПЛА в нескольких муниципальных округах региона была объявлена вечером 11 августа.

Кроме этого, массированная атака БПЛА на Белгородскую область была совершена и 9 августа. В результате атаки украинских дронов 13 человек пострадали, также были повреждены автомобили и частный дом.

Тем временем силы ПВО РФ за день сбили 42 беспилотника ВСУ в регионах и над Азовским морем.