Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика11 августа 2026 20:40

Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область, погиб мирный житель

Белгородская область подверглась атаке БПЛА ВСУ вечером 11 августа
Анна ПЕТРОВА
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область, погиб мирный житель

Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область, погиб мирный житель

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Белгородская область подверглась атаке украинского FPV-дрона. В резульатате вражеского налета погиб мирный житель. Об этом проинформировал оперативный штаб региона.

«В селе Козинка оперативными службами обнаружено тело мужчины. Он погиб в результате атаки FPV-дрона. Точная дата происшествия уточняется. Выражаем соболезнования его родным и близким», — следует сообщение.

По данным оперштаба, опасность атаки БПЛА в нескольких муниципальных округах региона была объявлена вечером 11 августа.

Кроме этого, массированная атака БПЛА на Белгородскую область была совершена и 9 августа. В результате атаки украинских дронов 13 человек пострадали, также были повреждены автомобили и частный дом.

Тем временем силы ПВО РФ за день сбили 42 беспилотника ВСУ в регионах и над Азовским морем.