Движение в сторону Геленджика и Новороссийска перекрыли из-за атаки ВСУ

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В Краснодарском крае временно ограничили движение транспорта на нескольких участках дорог. Об этом сообщил губернатор Андрей Кравченко в мессенджере Max.

Чиновник уточнил, что проезд в сторону Геленджика перекрыт от пересечения Сухумского шоссе с улицей Карьерной. Движение в направлении Новороссийска ограничено со стороны Кабардинки.

Причиной перекрытий стала атака киевского режима на регион. Водителей призвали учитывать ограничения при планировании маршрутов и по возможности выбирать альтернативные направления.

Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ атаковали Севастополь, силы ПВО сбили 21 беспилотник. Губернатор Михаил Развожаев добавил, что были повреждены три многоквартирных дома. В лесу произошел пожар на площади 500 квадратных метров.