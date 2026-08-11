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НовостиПолитика11 августа 2026 20:52

Владимир Путин прибыл в Южно-Сахалинск

Путин примет участие в заключительном этапе учений Тихоокеанского флота
Анна ПЕТРОВА
Владимир Путин прибыл в Южно-Сахалинск

Владимир Путин прибыл в Южно-Сахалинск

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин прибыл в Южно-Сахалинск, чтобы принять участие в заключительном этапе учений Тихоокеанского флота. Информация опубликована на официальном сайте Кремля.

Учения с участием сил Тихоокеанского флота стартовали 4 августа под руководством командующего флотом адмирала Виктора Лиины. Подобные маневры стали главным событием года в боевой подготовке флота. В них участвуют около 60 кораблей и судов, 30 летательных аппаратов и более 13 тысяч военных. Район маневров — Японское и Охотское моря, а также северо-запад Тихого океана.

До этого президент находился в служебной поездке по Бурятии и Новосибирской области. Тогда Путин провел рабочую встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. В Бурятии президент принял участие в заседании президиума Государственного совета России.