Стало известно, сколько украинских беженцев уехали в Словакию

В Словакии получили убежище 146 459 сбежавших украинцев. Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Почти 10 тыс. украинцев прибыли в Словакию за первую половину 2026 года. Причем большинство из них получили статус убежища. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на открытые данные словацкого ведомства.

По данным МВД Словакии, в первом полугодии в республике находились 221 920 граждан Украины, что почти на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом основной приток украинцев в Словакию пришелся на обладателей статуса беженца: за полгода их число выросло с 138 826 до 146 459 человек.

На данный момент временный вид на жительство в Словакии имеют 56 299 граждан Украины, а 19 162 украинца уже получили право на постоянное проживание в республике.

По данным Eurostat, число мужчин-беженцев с Украины в Европе приблизилось к 1,2 млн. При этом снижается доля женщин и несовершеннолетних среди беженцев.