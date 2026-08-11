Семью Усольцевых предложили искать в США: сын Ирины рассказал подробности

Сын пропавшей в тайге семьи Усольцевых предложил искать ее в Калифорнии Фото: из соцсетей.

Родственник пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых считает, что Сергей и Ирина вместе с несовершеннолетней дочерью сейчас могут находиться в Калифорнии. Об этом Даниил Баталов рассказал в интервью ТАСС.

"Если говорить о том, куда они могли сбежать, а я уверен, что они уехали за границу, то у отца есть бывшая жена и их сын Матвей в Калифорнии. Туда уехать могли", - сказал сын Ирины.

Баталов добавил, что не знает о других родственниках или близких знакомых семьи, которые проживают за пределами России.

Напомним, семья пропала в сентябре 2025 года в районе Кутурчинского Белогорья. В начале июня 2026 года к месту исчезновения семьи вновь выезжали специалисты. Масштабные поисковые мероприятия не позволили установить их местонахождение.

Ранее криминалист Михаил Игнатов допустил, что к исчезновению семьи Усольцевых могут быть причастны их зарубежные деловые партнеры. По мнению эксперта, в первую очередь отрабатывать следует именно контакты главы семейства Сергея.