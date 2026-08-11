Россиянам объяснили, что делать со случайно поступившими на карту деньгами

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Нельзя тратить деньги, случайно переведенные на карту незнакомцем. Это может быть расценено как неосновательное обогащение. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МВД России.
В ведомстве рекомендовали не доверять только смс при получении перевода с неизвестного номера и обязательно проверять фактическое поступление средств на счет.
«Не расходуйте поступившие средства, поскольку такие действия могут быть рассмотрены как неосновательное обогащение в порядке, предусмотренном статьей 1102 ГК РФ», — указали в ведомстве.
Правоохранители также советуют сразу же уведомить банк о переводе, назвав сумму, дату, данные отправителя и последние цифры карты. Банк потом сам свяжется с банком отправителя и вернет деньги.
Россиянам порекомендовали также заблокировать отправителя, сохранить переписку с ним и с банком.
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