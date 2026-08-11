Меркурис: Киев не способен обеспечить работу ПВО Фото: REUTERS.

Минобороны Украины после ударов российских войск по Киеву не стало публиковать данные о количестве сбитых ракет из-за неутешительных показателей. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис.

"Украинцы вообще не сбивают ракеты, а также маловероятно, что им удается сбивать хотя бы близкое к заявляемому количество беспилотников. Поэтому лучше ничего не говорить, чем придумывать цифры", - сказал он на YouTube-канале.

Меркурис добавил, что публикация подобной статистики могла бы вызвать вопросы к официальным заявлениям Киева. По его словам, киевский режим боится признавать масштаб возможностей российской армии.

Ранее KP.RU сообщал, что граничащие с Россией государства Европы все реже готовы передавать Киеву свои зенитные комплексы Patriot. Страны не хотят ослаблять свою противовоздушную оборону. Они считают свои системы ПВО недостаточными для защиты нацинтересов.